°ËÅì½ãÌé¡¡±¦µÓ¤Î¸¡ºº¤ÇÉÂ±¡Ä¾¹Ô¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÎò»ËÅª¾¡Íø¡¡£²¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÎ©Ìò¼Ô
¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½£³¡½£²¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê£±£´Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ê£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±£¶°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£³¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡££Í£Æ°ËÅì½ãÌé¤Ï£²¥¢¥·¥¹¥È¤ËÍí¤à³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤Ï£°¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£¹Ê¬¤Ë£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢µ×ÊÝ¤ÈÆ±¤¸¤¯±¦¤Î¥·¥ã¥É¡¼¡Ê£±¥È¥Ã¥×¸åÊý¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±£±£·Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢£Ó¥é¥ó¥¹»þÂå£²Ç¯´Ö¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ò³«ÄÌ¤µ¤»¡¢Æ±ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Æ¥ó¥Ý¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¿Ê¤á¡¢Æ±£²£¶Ê¬¤Ë¤Ïº¸£Ã£Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢¥¯¥í¥¹¤Ë£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆµÕÅ¾¤Ë¤âÍí¤à£²¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ï¥ó¥×¥ì¡¼Á°¤Ë¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¾åÅÄ¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ñ¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ»°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£ÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç½é¤Î£³ÆÀÅÀ¡¢£±£´ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À½é¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎò»ËÅª¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿»î¹ç¸å¤Ï¡¢±¦µÓ¤Î¸¡ºº¤Î¤¿¤á¼èºà¥¾¡¼¥ó¤ÏÄÌ¤é¤º¤ËÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¡£¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£