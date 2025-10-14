ÆüËÜÀï¤ÎÇÔÀï¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¶µ·±¡×¡¢¥ß¥¹¤«¤é»õ¼Ö¶¸¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ä¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤ÇÉÔËþ¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡£Îò»Ë¾å¡¢11¾¡2Ê¬¤±¤ÈÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÆüËÜ¤È¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤0¡¼5¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡£¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ï¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤µ¬Î§¤¢¤ë¥×¥ì¥¹¤ò¿»Æ©¤µ¤»¡¢¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Ç¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢32Ê¬¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ÈÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤¹¤ë·Á¤Ë¡£»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢52Ê¬¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤éÆîÌîÂó¼Â¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢62Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢71Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¤áÆüËÜ¤¬µÕÅ¾¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï½¸Ãæ¤·¤ÆÀï¤¦ÆüËÜ¤ÎÁ°¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢3¡¼2¤Ç»Ë¾å½é¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡£»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡Öº£Ìë¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¶µ·±¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Èó¾ï¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´Ú¹ñÀï¤Ï90Ê¬´ÖÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤·¡¢º£Æü¤âÁ°È¾¤ÏÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ò¤É¤¦½¤Àµ¤¹¤ë¤«¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¤ÏWÇÕËÜÈÖ¤Ç¤ä¤ë¤è¤ê¡¢º£¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥ß¥¹¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÆüËÜ¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡£¥ß¥¹¤¬Áª¼êÁª¹Í¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥ß¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤·¡¢»ÑÀª¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤µ¤¬¡¢º£ÆüÂç¤¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤À¡×¤È¡¢À¹¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Îò»ËÅªÇÔËÌ¤È¤Ê¤ê¡¢¸·¤·¤¤À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥ÈÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤¿¤À¡ÖÉé¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔËþ¤À¡×¤È¡¢ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¤ÎºÇ½é¤Î¥ß¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÈó¾ï¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬º£Æü¤ÎºÇÂç¤Î¥ß¥¹¤À¡£Á´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤âÉ¬Í×¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡»Ë¾å½é¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¡¢Á°Àþ¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢²æ¡¹¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÏÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼è¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤ò¸º¤é¤·¡¢ÁÇÁá¤¤¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ë¾¤Þ¤Ì·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Êø¤ì¤ë
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£·Ê¬
Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º #ÆîÌîÂó¼Â ¤¬¥´¡¼¥ë‼
£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£±¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/7Mv5MENFnD