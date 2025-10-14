¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¼ç¾¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Ø·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡Ö45Ê¬¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤¬¡Ä¡×
¡¡14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï26Ê¬¤ËFW¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÆÀÅÀ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï5¡Ý0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡£¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¸åÈ¾¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÇÔÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¯¤·µ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤Î10Æü´Ö¡¢12Æü´Ö¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯ÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¶µ·±¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£45Ê¬¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡×¤È¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï11·î¤Ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
【動画】歴史的快挙!日本代表がブラジル代表に逆転勝利 ゴール集
ブルーノ・ギマランイスのスルーパスに反応した
パウロ・エンリッヒが流れるように決める!!
日本代表 vs ブラジル代表
ルーカス・パケタのふわりと浮かせた
ボールに反応したマルティネッリが
ゴールすみに決める!!
日本代表 vs ブラジル代表
パスコースを切った南野拓実が
ボールを奪い、後半早々1点を返す!!
日本代表 vs ブラジル代表
伊東純也のクロスに中村が合わせ
相手に当たりそのままゴールに吸い込まれる!!
日本代表 vs ブラジル代表
伊東純也のコーナーキックに上田綺世が合わせ
日本が史上初めてブラジルから3得点!!
日本代表 vs ブラジル代表
