¡ÖËÜÂç²ñ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬1ÈÖÂç»ö¡×¤â¡ÄJFA¤ÎµÜËÜ²ñÄ¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Î¶âÀ±¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×C¤ÎÀï¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¶¦ºÅ¹ñ¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î¥²¡¼¥à¤òÌ¤¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£º£·î10Æü¤Ë¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡Ý2¤Ç¿É¤¯¤â¥É¥í¡¼¡£ÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤ëÃæ¤Ç¡¢¡È²¦¹ñ¡É¤È¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤Ä¤È¤³¤í¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò¸«¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç6Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤¿¤Î¤¬2005Ç¯6·î22Æü¤Î¤³¤È¡£FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2005¤Î¥°¥ë¡¼¥×BÂè3Àá¤ÇÂÐÀï¤·¡¢2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÜËÜ²ñÄ¹¤ÏÆ±»î¹ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¼ã´³¤Î¶õµ¤¤ÎÍÉ¤ì¤Ï´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£Æü¤Ï´°Á´¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÏÅö»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿»î¹ç¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¸Ä¡¹¤Î¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤â½Ð¤¿¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Áê¼ê¤ÎÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤¬¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÎËÜÂç²ñ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬1ÈÖÂç»ö¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¼«¿®¤ÏËÜÂç²ñ¤òÀï¤¦¾å¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È¶¯Ä´¡£ÉáÃÊ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÍ¥¾¡¤ÎËÜÌ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡¢¡ÈÀ®¸ùÂÎ¸³¡É¤ò1¤Ä¼ê¤Ë¤·¤¿½ÅÍ×À¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅªµÕÅ¾·à¡ª
