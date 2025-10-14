¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡×Á°È¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë³ùÅÄÂçÃÏ¡¢Îò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿Í×°ø¤Ï¡ÖÂÐ¿Í¤Ç¾å²ó¤ì¤¿¤³¤È¡×
¡¡Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç13²óÂÐÀï¤·¡¢2Ê¬¤±11ÇÔ¤È¾¡Íø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾¤Ë·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤2¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤¤·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤È30Ê¬¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¾¡Íø¡£Îò»ËÅª¤ÊÇòÀ±¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ïº´Ìî³¤½®¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿³ùÅÄ¡£¼éÈ÷¤Ç¤â·ã¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÈ×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö2ÅÀ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¢¤ë¼éÈ÷¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÂÐ¿Í¤Î¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÍ×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¤Î1¤Ä¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¯ÅÙ¹â¤¯¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¼ºÅÀ¤·¤¿2¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤â·ä¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿³ùÅÄ¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¿Í¿ô¤Ï¤¤¤ë¤±¤É²£¤º¤ì¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢¿Í¿ô¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌÞÂÎÌµ¤¤2¼ºÅÀ¤Î»ÅÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·ä¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¼ºÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÏÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·àÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç¸åÈ¾¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÆüËÜ¡£2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Àï¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Àï¤ò»×¤ï¤»¤ë¶¯¹ëÁê¼ê¤Î¾¡Íø¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ùÅÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¾¡¤Æ¤¿Í×°ø¤òÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÎÉ¤¤¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÎÉ¤¤¹¶·â¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸åÈ¾¤Ï¼éÈ÷¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éÊø¤·¤ÆÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼éÈ÷¤Î°ÂÄê´¶¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Îò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿ÆÁ±»î¹ç¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£³ùÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ïº£Æü¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òºî¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
