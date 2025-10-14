ÂçÌîÂÙÀµÁ°µÄ°÷¤ÎÉÔµºÜ¡¢µõµ¶»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¸µÈë½ñ¡ÖÇÉÈ¶¤Î»Ø¼¨¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ä·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤¬¾Ú¸À
¡¡¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ë»ö·ï¤Ç¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¡Êµõµ¶µÆþ¡Ë¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Á°»²±¡µÄ°÷¡¦ÂçÌîÂÙÀµ¡Ê£¶£¶¡Ë¡¢¸µÈë½ñ¡¦´äÅÄ²Â»Ò¡Ê£¶£²¡ËÎ¾Èï¹ð¤Î¸øÈ½¤¬£±£´Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¡ÊÊ¡²È¹¯»ËºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©¤Ë¤¢¤ëÂçÌîÈï¹ð¤ÎÃÏ¸µ»öÌ³½ê¤Ç·ÐÍýÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»äÀßÈë½ñ¤¬¾Ú¿Í½ÐÄî¤·¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤¬¡Öµõµ¶¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È´äÅÄÈï¹ð¤ËÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÇÉÈ¶¤Î»Ø¼¨¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡µì°ÂÇÜÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÌîÈï¹ð¤Ï´äÅÄÈï¹ð¤È¶¦ËÅ¤·¡¢£²£°£±£¸¡Á£²£²Ç¯¤ËÆ±ÇÉ¤«¤é´ÔÎ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤Î¥Î¥ë¥ÞÄ¶²áÊ¬¤Ç¤¢¤ë·×Ìó£µ£±£°£°Ëü±ß¤ò¡¢¼«¿È¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£Î¾Èï¹ð¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤Î»öÌ³Ã´Åö¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿»äÀßÈë½ñ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¡¢´äÅÄÈï¹ð¤«¤é£²£²Ç¯£¹·î¡¢´ÔÎ®Ê¬¤Î°ìÉô¤Î£¶£°£°Ëü±ß¤òÂçÌîÈï¹ð¼«¿È¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È´äÅÄÈï¹ð¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÇÉÈ¶¤Î»Ø¼¨¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½¾¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ëµõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤òµÆþ¤·¤¿¡¢¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌîÈï¹ð¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅöÁ³¡¢´äÅÄÈï¹ð¤¬ÁêÃÌ¤·¡¢¡Êµõµ¶µÆþ¤ò¡ËÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌîÈï¹ð¤Ï£°£³¡Á£±£³Ç¯¤Ë´ôÉì¸©µÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÈë½ñ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸©Ï¢¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤Î°ìÉô¤¬´ÔÎ®¤µ¤ì¤ëÆ±ÍÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£