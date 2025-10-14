TBS NEWS DIG Powered by JNN

14ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢ÃË¤¬Å¹°÷¤Ë¿ÏÊª¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤ë¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£Å¹¤ÎÁ°¤ÇÈÈ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹°÷¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢Áè¤¦¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÀ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åö»þ¡¢Å¹¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÅ¹°÷1¿Í¤Î¤ß¤Ç¡¢¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£