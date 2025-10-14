Ä¹Ìî¡¦ÃæÌî»Ô¤ÎÃË½÷4¿Í»¦³² ¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×Èï¹ð¤ÎÃË¤Ë»à·ºÈ½·è
¤ª¤È¤È¤·¡¢Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤ÇÃË½÷4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎÈ½·è¸øÈ½¡£Èï¹ð¤ÎÃË¤Ë»à·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½Ä¹
¡Ö¼çÊ¸¡¢Èï¹ð¿Í¤ò»à·º¤Ë½è¤¹¤ë¡×
È½·è¤Î½Ö´Ö¡¢ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤Ë¼è¤êÍð¤¹¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·5·î¡¢Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Ç»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶á½ê¤Î½÷À2¿Í¤È¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÃËÀ·Ù»¡´±2¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤¬Æ°µ¡¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤ÏÀÄÌÚÈï¹ð¤Î¡ÖÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¡×¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¼«¿È¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÎÏ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»à·º¤òµá¤á¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÁ±°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¿´¿ÀÌ×¼å¡×¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£
ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÏºÇ½ªÊÛÏÀ¤Ç¡Ö»ä¤Ï°Û¼¡¸µÂ¸ºß¡£¿Í¤ò»¦¤·¤Æ»à·º¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¹µÁÊ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
