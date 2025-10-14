JO1 Çò´äÎÜÉ±¼ç±é¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡¢TVer¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡¡¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡ØÅ·ºÍ³°²Ê°å¡¦À®À¥¤Î¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬TVer¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥¤¥¸¥á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿Êì¡¦¼Ä¸¶Îè»Ò¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤¬¡¢Ææ¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å¡¦À®À¥¡ÊÇò´äÎÜÉ±¡Ë¤ÎÁ´¿ÈÀ°·Á¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê25ºÐ¤Î¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡¦¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤ëÎÙ¿Í¤Î»Ò¡¦¶õ¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢Éü½²¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥ê¥Ù¥ó¥¸¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØÅ·ºÍ³°²Ê°å¡¦À®À¥¤Î¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¤¥³¤¬¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ëー¥×¤Ø¤ÎÀøÆþ¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À®À¥¤¬¶õ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÎÁÍýÌ¤·Ð¸³¤ÎÀ®À¥¤¬¡¢¶õ¤È¤È¤â¤Ë¡È¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Éºî¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¤Î»Ò¼é¥¹¥Èー¥êー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥ì¥¤¥³Ìò¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Î°ìËë¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ½Ð±é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çò´ä¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÊÔ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Ç¤Ï²ÉÌÛ¤ÊÅ·ºÍ³°²Ê°å¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿À®À¥¤À¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¤è¤ê¿Í´ÖÌ£¤¢¤ë°ìÌÌ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÊÔ¤Ë¤ÏÀ®À¥¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¶õ¤ÈµÞ·ã¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦²áÄø¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÀ®À¥¤¬ÏÃ¤¹¥·ー¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡ËÀ®À¥¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬¤è¤ê¾Ü¤·¤¯Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍñ¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òÀÚ¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¼ê¸µ¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òÀÚ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï²¿²ó¤â¡Ä¡Ä5¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÇò´ä¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡È¥À¥ó¥¹¤¬²¼¼ê¤ÊÀ®À¥¡É¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÎý½¬ÍÑ¤Î¡ËÆ°²è¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õ¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤º¤Ë¡¢¶õ¤ò¿®¤¸¤ÆÍÙ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢TVer¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¡Öº£²óTVer¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®À¥¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤äËÜÊÔ¤È¤Ï°ã¤¦À®À¥¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë