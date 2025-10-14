Ë¬ÌäÇã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤Î´é¤ò²¥¤ë ¼«¤é¡ÖË½¹Ô¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó ËÌ³¤Æ»ÂìÀî»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦ÂìÀî·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡¢ÂìÀî»ÔÀðÄ®3ÃúÌÜ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê42¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬Ë½¹Ô¤·¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢¼«Âð¤ËË¬ÌäÇã¤¤¼è¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¶È¼Ô¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È±¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢·ý¤Ç´é¤ò¿ô²ó²¥¤ê¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤¬²¥¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
