¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½£³¡½£²¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê£±£´Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ê£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±£¶°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£³¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯¡£»þ¤Ë¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤ê¤Ê¤¬¤éÁ°Àþ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢£Í£ÆÅÄÃæÊË¤ÎÅêÆþ¸å¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ò£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡·è¤·¤Æµ¤Íî¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê¤È¤â¤Ë£²¡»£±¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£µÕÅ¾½ÐÍè¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿³ùÅÄ¤Ï¡Ö£±ÅÀÌÜÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç£²¡½£±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î£×ÇÕ¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê£±ÅÀÁá¤¤»þ´Ö¤Ë¼è¤ì¤Æ¡¢¥¤¥±¥¤¥±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤Ïº£²ó¤Ç£±£´²óÌÜ¤À¤¬¡¢ÇòÀ±¤Ï½é¡£»Ë¾åºÇÂ¿£µÅÙ¤Î£×ÇÕÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤«¤éÆÀ¤¿µÕÅ¾¾¡Íø¤Ï¡¢ÍèÇ¯£¶·î³«Ëë¤ÎËÜÂç²ñ¤ØÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢³ùÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤âÎý½¬»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤ÀÈà¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ï¡ÊËÜÂç²ñ¤Ç¡ËÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òºî¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤á¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ë¡¢Ã¸¡¹¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë£×ÇÕËÜÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£