·ðÌó²È¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¸½¾ì¤Ç°û¤ß»Ä¤·¤Î¿å¤ä¤ªÃã¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤â¼Î¤Æ¤é¤ì¤º¡Ö¤½¤ì¤ò£±ËÜ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½¾ì¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤ÎÆÈÆÃ¤Î½èÍýË¡¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÀáÌó¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í£Ó£Ð¡×¡£
¡¡·ðÌó²ÈÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤ÎÂçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö»Å»ö¤ËÍè¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡°û¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢£±Æü¡¢¸½¾ì£²¸Ä¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤Î¤¬£²ËÜ¤È¤«¡¢¤ªÃã¤¬£±ËÜ¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä»Ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ò£±ËÜ¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤¤ªÃã¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤¤¤¤¤ªÃã¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£