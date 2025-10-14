ÆüËÜ¤Î´ñ½±¤ò¾Î¤¨¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Çº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë2-3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¶µ·±¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë·ç¤±¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï»î¹ç¤ò´°Á´¤Ë»ÙÇÛ¤·¡¢2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾7Ê¬¤«¤é¤Î¤ï¤º¤«19Ê¬´Ö¤Ç3¼ºÅÀ¡£10Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ò5-0¤ÇÇË¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´Ú¹ñÀï¤Ï90Ê¬´Ö¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢Á°È¾¤Ï¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï°¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦½¤Àµ¤¹¤ë¤«¤ò²æ¡¹¤â³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤Ïº£¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤¹¤ë¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¡×¤ÈÇÔÀï¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇDF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥ß¥¹¤«¤éµÊ¤·¤¿1¼ºÅÀÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¤ÎºÇ½é¤Î¥ß¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£Æü¤ÎºÇÂç¤Î¥ß¥¹¡£Á´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥ß¥¹¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î»ÑÀª¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤Ïº£¸å¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤ë¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥ß¥¹¤Ï¤½¤ÎÁª¼ê¤ò¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ß¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¡£»ÑÀª¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤µ¤ËÂç¤¤¯³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£¸Ä¿Í¤ËÀÕÇ¤¤òµ¢¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»ÑÀª¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Çº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸åÈ¾¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿´ñ½±Åª¤Ê¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¾Î»¿¡£°ìÊý¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÆü¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëº£¤Ï¥Æ¥¹¥È¤Î´ü´Ö¤À¡£°ú¤Â³¤11·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸½ºß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
