ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡ÁÊüÁ÷ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ËÅÄÃæÎïÆà¡¢Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Åöµ»ö¤Ç¤Ï¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ªTVer¡õHulu¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬µÊÃãÅ¹¤Ç500Ëü±ß¤Î³¨²è¤òÈ¯¸«¡ª
¡Ö15ÉÃ¸å¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÅâÍÈ¤²²°¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×VTR¤Ç¤Ï¡¢Ä»¼è¸©ÅâÍÈ¤²²°Å¹¼ç¤Î¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÅ¹Àè¤ÇÍÈ¤²¤ë¥¢¥Ä¥¢¥ÄÅâÍÈ¤²¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢Å¹¼ç¤¬Æé¤«¤éÁÇ¼ê¤ÇÅâÍÈ¤²¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌý¤Î²¹ÅÙ¡¢¤Ê¤ó¤È180¡î¡ª¤½¤Î¹Ó¶È¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤¬¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£Å¹¼ç¤¤¤ï¤¯¡ÖÇ®¤¤¤±¤É²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥à¥Á¥ã¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢Å¹¼ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤æ¤¨¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢Å¹¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨²è¤Ë´ÕÄê³Û100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ó¤ÊÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤«¤é¡¢Èþ½Ñ¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¤È¼«¾Î¤¹¤ë¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬¡¢ÌÜÍø¤¤Î´ÕÄê»Î¤È¤È¤â¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç³¨²è¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ëÅ¹¤òË¬¤Í¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë´ÕÄê¡£¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¤è¤¯»÷¤¿´ë²è¤Ç¡¢VTR¤Ç¤ÏÆ±¤¸BGM¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Î²»³ÚÎ®¤·¤Æ¤ë¡×¡¢¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤³¤ÎBGM»È¤¦¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¡£
¤ß¤ä¤¾¤ó¤È´ÕÄê»Î¤ÏÅìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤ÇÅ¹¤ò¤á¤°¤ë¤¬¡¢´ÕÄê¤·¤Æ¤â³¨²è¤Ë¹â³Û¤ÏÉÕ¤«¤º¡¢³¨²è¤Î»ý¤Á¼ç¤ò¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡£¥í¥±³«»Ï¤«¤é5»þ´Ö¡¢¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³¨¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈ¯¸«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦Åª²è²È ¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¦¥«¥È¥é¥ó¤¬»È¤Ã¤¿Ìý³¨¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò³Û¤Ë¼ý¤á¤¿ÄÁ¤·¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ÕÄê³Û¤Ï150Ëü±ß¡ª
¤ß¤ä¤¾¤ó¤È´ÕÄê»Î¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤òÁÀ¤¤¡¢¤ªÅ¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨²è¤Ç300Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«ÁÜº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾ì½ê¤òÅìµþ¡¦Çò¶â¤Ë°Ü¤·¤ÆÃµ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥±¤ÏÆñ¹Ò¡£´ÕÄê»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ£ÅÄ»Ì¼£¤Ë¤è¤ëÄ¾É®¤ÎÁÇÉÁ¡£´ÕÄê»Î¤Ï500Ëü±ß¤È´ÕÄê¡ª¡ÖÅ¹¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨²è¤Ë¤Ï500Ëü±ß¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¢£ÅÄÃæÎïÆà¤¬¡Ö¥¸¥ª¥²¥Ã¥µ¡¼¡×¤ÎÃ£¿Í¤È¶Ïº¹¤Î¾¡Éé!?
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¤½¤Î¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Ã£¿Í2Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Î²èÁü¤«¤é¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡¢Á´À¤³¦¤Ç1²¯¿Í¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¸¥ª¥²¥Ã¥µ¡¼¡×¡£Èà¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡Ö¥¸¥ª¥²¥Ã¥µ¡¼¡×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¡£
Ã£¿Í¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¤¬SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼«»£¤êÆ°²è¤Î»£±Æ¾ì½ê¤ÎÆÃÄê¤ËÄ©Àï¡£¹Á¤Î¤½¤Ð¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ã»¤¤Æ°²è¤Ë°ì½Ö±Ç¤ëÃÊ¡¹Èª¡¢´Ñ¸÷Á¥¡¢Æü¤Î¹â¤µ¤«¤é°¦É²¸©È¬È¨ÉÍ¤ÈÆÃÄê¤¹¤ë¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÆ°²è¤ÈÆ±¤¸·Ê¿§¤¬¡ªÆÃÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«3Ê¬¡£¤½¤Î¥¹¥´µ»¤Ë¡¢¤»¤¤¤ä¤â¡Ö¤³¤ï¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶Ã°Û¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³Î¤«¤á¤ë¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤Î¼Â¸³¤ò´º¹Ô¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç·è¤á¤¿ÃÏÅÀ¤ò¤¹¤°¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤»¤¤¤ä¤¿¤Á¤¬·è¤á¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥§¥í¡¼½ôÅç¤ÎÅç¡£Ã£¿Í¤¿¤Á¤Ï²èÁü¤ò¸«¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥Õ¥§¥í¡¼½ôÅç¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤¬Ã£¿Í¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÆÃÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÅÄÃæ¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ê¾õ¶·¡£¶Ïº¹¤Î¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÅÄÃæ¤¬¾¡ÍøÀë¸À¤¹¤ë¤â¡¢¥¿¥Ã¥Á¤Îº¹¤ÇÃ£¿Í¤Î¾¡Íø¡ª¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦É²¸©¤Î¤È¤¢¤ë±Ø¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Ã£¿Í¤Î¶Ã°ÛÅªÇ½ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
