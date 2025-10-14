µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¶âÀ±¤âÊ£»¨¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡¡45Ê¬Í½Äê¤â¡Ä¸åÈ¾7Ê¬¸òÂå¤Ç¡ÖÄË¤ß¤Ê¤¯¡×
0-2¤«¤é¤ÎÎò»ËÅªµÕÅ¾·à¡¢¸åÈ¾7Ê¬¸òÂå¤Îµ×ÊÝ¤¬¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¡£´î¤Ö¤È¤³¤í¤Ï´î¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç°Â¿´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢Æ±32Ê¬¤ËFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢0-2¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾7Ê¬¡¢MFÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Ä¾¸å¤Ëµ×ÊÝ¤È¸òÂå¤ÇÆþ¤Ã¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤¬ÌöÆ°¡£¸åÈ¾17Ê¬¤Ë°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±26Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì¤ÎCK¤òFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¡Ö¸µ¡¹45Ê¬¡¢ÌµÍý¤·¤Æ60Ê¬¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2¼ºÅÀ¸å¤â¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â°ìÈ¯¤¢¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¸«¤»¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡¢´°Á´¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Á°È¾¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Î»þ¤È¤ÏÁ´Á³¸Ä¿Í¤Îµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¼«¿È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»î¹çÃæ¤ËÄË¤ß¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²óÉü¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿°ìÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¤âÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö´°À®¤·¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤Þ¤ï¤·¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï´î¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Ë¤Þ¤¿11·î¤â¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤È»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë