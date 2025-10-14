Îò»ËÅª¾¡Íø¤â¡Ö0-2¤ÏÀµÄ¾¡¢ËÜÂç²ñ¤À¤È¤¤Ä¤¤¡×¡¡Æ²°ÂÎ§¤ÏÎäÀÅ¡ÄWÇÕ¤Ø¡Ö´î¤Ö»þ´Ö¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÊ¤¤¹·àÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¤â¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿MFÆ²°ÂÎ§¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤Ê1Êâ¡£¤¿¤À¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½ËÜÊª¤Ç¤¹¤·¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ö»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÎäÀÅ¤ËÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0-2¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆüËÜ¤¬ÌÔÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤½¤·¤ÆÆ±26Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÎôÀª¤À¤Ã¤¿Á°È¾¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ²°Â¤Ï¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤º¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âó¼Â¤¯¤ó¤ÈËÍ¤ÏÀèÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿ÆîÌî¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ê¡¢¸åÈ¾¤ÎµÕÅ¾·à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡WÇÕ¤Ç¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Î·Ð¸³¤ò¡ÖÀï½Ñ¥«¥¿¡¼¥ë¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö1ÅÀ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏWÇÕ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö0-2¤ÏÀµÄ¾¡¢ËÜÂç²ñ¤À¤È¤¤Ä¤¤¡£2¼ºÅÀÌÜ¤¬Í¾·×¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë²ÌÅª¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¥Á¡¼¥à¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼ºÅÀ¤Ï¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¼¥í¤Ç¤½¤³¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¤âËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë