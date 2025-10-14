¡È°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¡É¤Ç¡ÖÍè¤ë¤Ã¤Æ¡×¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È°ËÅì½ãÌé¡Ä¥é¥ó¥¹¤Ç¡Ö2Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡0-2¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤¬»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤±¤Ã¤³¤¦µ÷Î¥¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥é¥ó¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ÇÀµÄ¾¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡È¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡É¤È¤ÎÄÌ»»14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¸·¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢0-2¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò¶´¤ó¤ÇÆüËÜ¤¬ÌÔÈ¿·â¤ò¸«¤»¤ë¡£¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÃæÂ¼¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÆüËÜ¤ÏÆ±26Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¡¢¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Îò»ËÅªÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀÃæÂ¼¤Ï¡¢°ËÅì¤«¤é¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤µåÍè¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Õ¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¼êÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¡¢¡ÖËÍ¤â¤±¤Ã¤³¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÀ¤È¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡µÕÅ¾·à¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÀï½Ñ½¤Àµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ó¤Þ¤ê°ú¤¤¹¤®¤º¤ËÁ°¤«¤é¹Ô¤³¤¦¡¢¤È¡£Éé¤±¤Æ¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È°Õ»×Åý°ì¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¡Ö¸åÈ¾Á°¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÆîÌîÁª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤â¡¢Á°¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¡×¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬È¿·â¤ÎÏµ±ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÁÀ¤¤¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë