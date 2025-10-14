µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡V¥Ø¥Ã¥É¤Î¾åÅÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¡£»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡Á°È¾0-2¡ÖÄü¤á¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·3¡¼2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£²áµî13Àï¾¡Íø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ÎÎò»ËÅª1¾¡¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡áR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î2¼ºÅÀ¤Ï¤È¤â¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤òÆÍ¤«¤ì¤¿·Á¡£¡Ö»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¨¤¤¤ä¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´°àú¤ËÊø¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Äü¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Ï¡Ö¤â¤¦¡ÊÁ°¤«¤é¡Ë¹Ô¤³¤¦¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤Î¥Á¡¼¥à1ÅÀÌÜ¡¢ÃæÂ¼¤Î2ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë¹½¡¢¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼êÆ±»Î¤Î¡Ë´Ö¤Î¤È¤³¤í¤È¤«¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤â¤Ã¤È»È¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¡£CK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¾åÅÄÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Á°Àþ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤â³èÍÑ¤·¡Ö¾åÅÄåºÀ¤Áª¼ê¤¬Íî¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º¸Â¼óÄË¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Êý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸åÈ¾9Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£