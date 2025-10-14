¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬»Å³Ý¤±¤ë¿·´¶³Ð¥È¡¼¥¯ ¡ÖDOWNTOWN+¡×ÈÖÁÈÈ¯É½¡Ö¥²¥¹¥È¤È¡È¤È¤¢¤ëºî¶È¡É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
11·î1Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN+¡×(¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹)¤Î¸ø¼°SNS¤¬14Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬»Å³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È³µÍ×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡¡7:3¥È¡¼¥¯¡Û¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬»Å³Ý¤±¤ë¿·´¶³Ð¥È¡¼¥¯¡¢¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥²¥¹¥È¤È¡È¤È¤¢¤ëºî¶È¡É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ò¤ï¤¹¡Ø7:3¥È¡¼¥¯¡Ù¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¤ËÜ²»¤âÂ³¡¹¤È¡×¤ÈÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡×¤Î3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¹½À®¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î²áµî¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦±Ç²èÅù¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¾¾ËÜ¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç´îÍø¤ä¥²¥¹¥È¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó(¥¢¥×¥ê)¡¢¥Æ¥ì¥Ó(¥¢¥×¥ê)¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡£ÎÁ¶â¤Ï·î³Û1100±ß¡¢Ç¯³Û1Ëü1000±ß(¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡¢Äê³ÛÀ©)¡£ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ï11·î1ÆüÌë¡¢¿½¤·¹þ¤ß³«»ÏÆü¤Ï10·î24Æü¤Ç¸ø¼°HP¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
