¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¤¬¡ÖÊó¥¹¥Æ¡×¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¾¡Íø¤ÎÂè1Àï¤ò²òÀâ¡¡½é¼ºÅÀ¤ÎÏ¯´õ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¡×
¡¡¸µÀ¾Éð¤Î¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¡Ê45¡á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤ò¼èºà¤ÇË¬¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Âè1Àï¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¥É·³¤Ï¥Ö·³¤Ë6»î¹ç¤ÇÁ´ÇÔ¡£°ìÅÙ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬6¾¡0ÇÔ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼çÎÏ¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¤Û¤Ü´°àú¤ËÍÞ¤¨¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¸½ºß¤Ï¡Ë¤½¤Î»þ¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾õÂÖ¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ë²Ì¤¬¡Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¾¾ºä¤µ¤ó¡£
¡¡¡ÖÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤ò¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÂÇÀþ¤¬¤É¤¦¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤Ï¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤È¥Ö·³ÂÇÀþ¤ÎÂÐÀï¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¥¹¥Í¥ë¤Ï8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£Ä¾µå¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤âÈ´·²¤ÎÀ©µå¤Ç¡¢¥Ö·³ÂÇÀþ¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Î½ÐÍè¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¾ºä¤µ¤ó¡£
¡¡Êá¼ê¥¹¥ß¥¹¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤â¡Ö²¿¿Í¤â¡ÈÆÉ¤ß¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤â¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Î½ÐÍè¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÛµåÌÌ¤ÇÁê¼êÂÇ¼Ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀº¹¤Î9²ó¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÅÐÈÄ¤â¡¢2/3²ó¤ò1°ÂÂÇ2»Íµå1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¸å¡¢»Íµå¤È¼ºÅÀ¤Ï½é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë»þ¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡É¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾¾ºä¤µ¤ó¡£¡Ö¤Þ¤¿¤¹¤°Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤â·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£