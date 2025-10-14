¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø1Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ë¡¡Æ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¡¡°ñ¾ë¡¦¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô
¤¤ç¤¦¡Ê14Æü¡ËÍ¼Êý¡¢°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÆ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¿·½ÉÄ®¤Ç¡Ö¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê13¡Ë¤¬¿®¹æ¤ÎÌµ¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÆ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Áý»Ò¤Ò¤È¤ßÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áý»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
