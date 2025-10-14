¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡ÙÂè8ÃÆÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ·èÄê¡¡ÎøÀã¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¤Ë
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎÍè¾ì¸æÎéÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè8ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂè6ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡ÊÎøÀãver.¡Ë¡×¤¬10·î18Æü¤è¤êÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡£²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©󠄀Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢µ´»¦Ââ¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£2020Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯2·î¤è¤ê¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÁ°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤¬³«ºÅ¡£5·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ò»°Éôºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ØÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬7·î18Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡Íè¾ì¸æÎéÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè8ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÂè6ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡ÊÎøÀã ver.¡Ë¡×¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ËÂè6ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÎøÀã¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Î¾ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎA5¥µ¥¤¥º¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡£10·î18Æü¤«¤é2½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë