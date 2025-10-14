¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡ä¿Í¸ý53Ëü¤Î¾®¹ñ¤¬WÇÕ½Ð¾ì¡¢¿Í¸ý14²¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÌ±¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ï¡×
¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅç¹ñ¡¦¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤¬½é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ç¥°¥ë¡¼¥×D¤Î¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤Ï¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÀá¤Ç¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ë¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¡£7¾¡2Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ23¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢Æ±¹ñ½é¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ç´Ç¿·Ê¹¤Ï¡Ö¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ËÂ³¤¡¢º£Âç²ñ¤Ç¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿3¥«¹ñÌÜ¤Î½é½Ð¾ì¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å14ÈÖÌÜ¤Î½Ð¾ì¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆ±¹ñÆâ¤Ç¤Ï½Ë²ì¥à¡¼¥É°ì¿§¤È¤Ê¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤Î¹ñÅÚÌÌÀÑ¤Ï4033Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢2006Ç¯¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¤Î¥È¥ê¥Ë¥À¡¼¥É¡¦¥È¥Ð¥´¤Î5128Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤òÈ´¤¡¢»Ë¾åºÇ¾®¤Î¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾å³¤»Ô¡Ê6340Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¤¿¤Ã¤¿3Ê¬¤Î2¤À¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¿Í¸ý¤ÏÌó53Ëü¿Í¤Ç¡¢18Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡Ê36Ëü¿Í¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¹ñ¤À¡×¤È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÆ±¹ñ¤ÏºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¯¤Ç70°Ì¡ÊÃæ¹ñ¤Ï94°Ì¡Ë¤À¤¬¡¢11Ç¯¤Ë¤Ï162°Ì¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÎô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÄÌ¤ê¤Î¼þ¤ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î¿Í¸ý¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤âWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¿¡ÊÃæ¹ñÂåÉ½¤ò¤¿¤¿¤¯¡Ë¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥Ê¥Þ¥³¥Á¡¼¥à¡ÊÃæ¹ñÂåÉ½¡Ë¤Ï¡Ä¡×¡Ö14²¯¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡©¡×¡Ö¿Í¸ý14²¯¤Î¹ñ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡©»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¤³¤È¤À¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤´¤ß¡×¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½¤Ï¤â¤¦²ò»¶¤»¤è¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤¬¼å¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¡©¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯¤¤¼å¤¤¤È¿Í¸ý¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë