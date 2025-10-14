DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ë´¿´î¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·¤â¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤Ë3¡¼2¤È¾¡Íø¡£Á°È¾¤ò0¡¼2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¸åÈ¾3ÆÀÅÀ¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£²áµî13Àï¾¡Íø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª1¾¡¤òµó¤²¡¢ÍèÇ¯¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ø¸þ¤±ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê39¡áFCÅìµþ¡Ë¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÂç¶âÀ±¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡Ä¹Í§¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò¹ï¤á¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¦¹ñ¤È¤Î·ãÀï¤òÁí³ç¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤¬1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¶¯¹ë¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤ò·âÇË¤·¤¿Âç²ñ¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¶¯¤µ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÁ°È¾ËÜÅö¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Á°È¾¤ÎÀï¤¤Êý¤â¤½¤³¤Ï²þÁ±ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£