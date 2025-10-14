Mrs. GREEN APPLE¡¢¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡ÉÍ½¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤¶¤ï¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤È¯É½¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì!¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤Ï14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£16Æü20»þ¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLE
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö10·î16Æü(ÌÚ)20:00¤«¤éMrs. GREEN APPLE¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎURL¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤ÈÂç¿¹¸µµ®¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¹ðÃÎ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¿ÀÍÍÊ©ÍÍ¥ß¥»¥¹ÍÍ¡¢¤É¤¦¤«¤É¤¦¤«ÎÉ¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤È¯É½¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª Íê¤à¡×¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡ª¡ª¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬Æ¬¤ÎÃæ½ä¤Ã¤Æ¤³¤ï¤¤ÉÝ¤¤¥³¥ï¥¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Mrs. GREEN APPLE
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö10·î16Æü(ÌÚ)20:00¤«¤éMrs. GREEN APPLE¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎURL¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤ÈÂç¿¹¸µµ®¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¹ðÃÎ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¿ÀÍÍÊ©ÍÍ¥ß¥»¥¹ÍÍ¡¢¤É¤¦¤«¤É¤¦¤«ÎÉ¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤È¯É½¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª Íê¤à¡×¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡ª¡ª¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬Æ¬¤ÎÃæ½ä¤Ã¤Æ¤³¤ï¤¤ÉÝ¤¤¥³¥ï¥¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£