¡¡µþÅÔÂçÎîÄ¹Îà¸¦µæ½ê¡Ê²òÂÎ¡Ë¤Ç¤Î¸¦µæ»ñ¶âÉÔÀµ»Ù½ÐÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢µþÂç¤¬¡¢¸µ½êÄ¹¤Ç¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¾¾ÂôÅ¯Ïº»á¡ÊÄ¨²ü²ò¸Û¡Ë¤é¤Ë£²²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ï¡¢µþÅÔÃÏºÛ¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂ²òÄ´½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾Âô»á¤¬²ò·è¶â¤È¤·¤ÆÌó£³£²£¹£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢µþÂç¤ËÃÏ°Ì³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¡£ÏÂ²ò¤Ï£±£°·î£·ÆüÉÕ¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£±£°¡Á£±£²Ç¯ÅÙ¡¢¾¾Âô»á¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤¬ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¤ÎÊä½õ¶â¸òÉÕÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¸¦µæÍÑ»ô°é¥±¡¼¥¸¤Î°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤Ë¡¢¥±¡¼¥¸¤Î»ÅÍÍºöÄê¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤¿¶È¼Ô¤¬»²²Ã¡£Æ±¿¶¶½²ñ¤ÏÆþ»¥Ë¸³²¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤ÆÊä½õ¶â¤ÎÊÖ´ÔÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡µþÂçÂ¦¤Ï¡¢¾¾Âô»á¤¬¤³¤Î¶È¼Ô¤Î»²²Ã¤òÌÛÇ§¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢Æ±¿¶¶½²ñ¤ËÊÖ´Ô¤·¤¿·×£³²¯£¶£±£°£°Ëü±ß¤Î¤¦¤Á£²²¯±ß¤ÎÇå½þ¤ò¾¾Âô»á¤Ëµá¤á¤¿¤¬¡¢¾¾Âô»áÂ¦¤Ï¡¢Æþ»¥¼êÂ³¤¤ÏÂç³Ø¤Î·ÐÍýÀÕÇ¤¼Ô¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¤â¤Î¤Ç¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾Âô»áÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÈó¤òÇ§¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÊ¾Ù¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µþÂç¤Ï¡ÖÏÂ²ò¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
