¡Ö¿¹ÊÝJ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¡×¤Î°ìÊó¡¢²¤½£¤Ç¤â¾×·â¡¡±Ñ»æ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÆÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¤òÈïÃÆ¡×
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÂç¶âÀ±¡£²¤½£¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹¤ÈµÕÅ¾·à¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÁ°È¾26Ê¬¡¢Æ±32Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌðÊó¤¤¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Î®¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿Æ±17Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£3-2¤ÇÆüËÜ¤¬Îò»ËÅª1¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤Ï¡ÖÆüËÜVS¥Ö¥é¥¸¥ë¥é¥¤¥Ö¡§³«ºÅ¹ñ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç5ÅÙ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÊòÁ³¤È¤µ¤»¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ»ö¤Ï¡ÖËþ°÷¤ÎÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¸åÈ¾¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤µÕÅ¾·à¤ò¾å±é¤·¤Æ5ÅÙ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤ê¡¢14ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤³¤ÎÆîÊÆ¤Î¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ï¾¡Íø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÂ®Êó¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡ª¡¡¥ï¥ª¡ª¡¡ÆüËÜ¤Î¤Ê¤ó¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£Á°È¾½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥¤È¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç»à¤ó¤ÇÁò¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢³«ºÅ¹ñ¤Ï¸åÈ¾¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¯¥ß¡¦¥ß¥Ê¥ß¥Î¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥Ê¥«¥à¥é¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ä¥»¡¦¥¦¥¨¥À¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÀÅÀ¤·¡¢ºÇ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤3-2¤Î¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥É¥¤¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¤ËÂÇ¤¿¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢²¤½£¤Ë¤â¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Î¾×·â¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë