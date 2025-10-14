Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ö¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡¡Îò»ËÅªµÕÅ¾·à¤Ç³Î¿®¡ÄÁ°È¾0-2¤Ç¤â¡Ö¤¤¤±¤ë¤Ê¡×
Á°È¾¤ÎÀï¤¤¤ò¡Ö²þÁ±ÅÀ¡×¤È»ØÅ¦¡¢WÇÕ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-2¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤Ç3-2¤ÎÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤¿DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢Á°È¾32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0-2¤ÈÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¤ËÌÔÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤·¤ÆÆ±26Ê¬¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Í§¤ÏÁ°È¾¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁê¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¹¤®¤Æ°ú¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤â¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤·¤«¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²þÁ±ÅÀ¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾õ¶·¤ÇµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ß¤ó¤Ê¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È¾0-2¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¤¤±¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Î»þ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢WÇÕ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡×¤È¸ì¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤é¤ì¤º¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë´ó¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¤âËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Èà¤é¤Î2ÅÀ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë