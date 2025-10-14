0-2¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡ÖÁ°¤«¤é¹Ô¤¯¤«¡¢¸å¤í¤Î¤Þ¤Þ¤«¡×¡¡³ùÅÄÂçÃÏ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ä³ÎÇ§¤·¤¿¡ÖÁ°¤«¤é¡×
0-2¤«¤é¤ÎÎò»ËÅªµÕÅ¾·à¡¢³ùÅÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¼éÈ÷¡×¤ò¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤«¤é¤ÎµÕÅ¾·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÎÉ¤¤¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÎÉ¤¤¹¶·â¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤ç¤¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸åÈ¾¤Ï¼éÈ÷¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Á°È¾32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢0-2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆüËÜ¤¬ÌÔÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾26Ê¬¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢WÇÕÍ¥¾¡5²ó¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°È¾¤ò¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ»ý¤¿¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¾¯¤·µ¤»ý¤ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÎôÀª¤òÊ¤¤·¤¿¸åÈ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¡ÖÁ°¤«¤é¹Ô¤¯¤«¡¢¸å¤í¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡ÖÁ°¤«¤é¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡×Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µÕÅ¾·à¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤ò¡Ö¼éÈ÷¡×¤À¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥¼¥í¤«¤éÊø¤·¤ÆÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ø¤ÎÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬µ¡Ç½¤·¤¿¤³¤È¤ò¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈËý¿´¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë