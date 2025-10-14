¤ß¤ä¤¾¤ó¡¢µÊÃãÅ¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨²è¤ÇÂçÈ¯¸«¡ª500Ëü±ß¤È´ÕÄê¤µ¤ì¤ë
¡¡14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬µÊÃãÅ¹¤Ç500Ëü±ß¤Î³¨²è¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡Ûº£²ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖXÉÃ¸å¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£14Æü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ËÅÄÃæÎïÆà¡¢Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢Å¹¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨²è¤Ë´ÕÄê³Û100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤«¤é¡¢Èþ½Ñ¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¤È¼«¾Î¤¹¤ë¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬¡¢ÌÜÍø¤¤Î´ÕÄê»Î¤È¤È¤â¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç³¨²è¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ëÅ¹¤òË¬¤Í¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë´ÕÄê¡£¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¤è¤¯»÷¤¿´ë²è¤Ç¡¢VTR¤Ç¤ÏÆ±¤¸BGM¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Î²»³ÚÎ®¤·¤Æ¤ë¡×¡¢¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤³¤ÎBGM»È¤¦¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¡£
¡¡¤ß¤ä¤¾¤ó¤È´ÕÄê»Î¤Ï¥»¥ì¥Ö¤¬Ë¬¤ì¤ëËãÉÛ½½ÈÖ¤ÇÅ¹¤ò¤á¤°¤ë¤¬¡¢´ÕÄê¤·¤Æ¤â³¨²è¤Ë¹â³Û¤ÏÉÕ¤«¤º¡¢³¨²è¤Î»ý¤Á¼ç¤ò¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡£¥í¥±³«»Ï¤«¤é5»þ´Ö¡¢¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³¨¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈ¯¸«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦Åª²è²È¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¦¥«¥È¥é¥ó¤¬»È¤Ã¤¿Ìý³¨¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò³Û¤Ë¼ý¤á¤¿ÄÁ¤·¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ÕÄê³Û¤Ï150Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤ä¤¾¤ó¤È´ÕÄê»Î¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤òÁÀ¤¤¡¢¤ªÅ¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨²è¤Ç300Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÁÜº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾ì½ê¤òÇò¶â¤Ë°Ü¤·¤ÆÃµ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥±¤ÏÆñ¹Ò¡£´ÕÄê»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ£ÅÄ»Ì¼£¤Ë¤è¤ëÄ¾É®¤ÎÁÇÉÁ¡£´ÕÄê»Î¤Ï500Ëü±ß¤È´ÕÄê¤·¤¿¡£¡ÖÅ¹¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨²è¤Ë¤Ï500Ëü±ß¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
