¡¡¡Ö¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡×¡Ê£±£´Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±£¶°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¤·¡¢£³¡Ý£²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡££µÅÙ¤Î£×ÇÕÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¤«¤éÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±¾¡£²Ê¬£±£±ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤â¸åÈ¾£¹Ê¬¤Ë°ËÅì¤È¸òÂå¤·¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Ê¤Î¤ÇËý¿´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸Â¼ó¤ÎÉé½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Àï¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ï·ç¾ì¡£¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ê¤É¤ÇÂ¸ºß´¶¤Ï¤ß¤»¤¿¤¬¡¢²¦¹ñ·âÇË¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤äÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤ê¡ÖËÜÅö¤ÏÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£