¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÔËÌ¡×ESPN¥Ö¥é¥¸¥ëÈÇ¤¬¡È½ÉÅ¨¡É¤ÎÊóÆ»¾Ò²ð¡¡¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó»æ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÇÔËÌ¤òÓÞ¾Ð¡×
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡Ý2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤Á°È¾¤Î0¡½2¤«¤é¸åÈ¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²áµî11¾¡2Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÁê¼ê¤Ë14»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î¹õÀ±¡£WÇÕ¤ò5ÅÙÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡È²¦¹ñ¡É¤Ë¤Ï³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¡Ö¥ª¥ì»æ¡×¤ÎÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó»æ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÆüËÜÀïÇÔËÌ¤òÓÞ¾Ð¡Ø·è¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÔËÌ¡Ù¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿MF¥«¥¼¥ß¥í¡Ê33¡á¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤â·ÇºÜ¡£¡Ö45Ê¬´Ö¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤½àÈ÷¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£45Ê¬¤Ç»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£