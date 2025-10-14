Î¾ÊÅ²¼¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ÈÍ¼¿©¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤âº©ÃÌ¤Ë²Ã¤ï¤ë¡¡É×ºÊ¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¿¼¤¤¿Æ¸ò¡¡º£Ç¯¤Ï¿ô¡¹¤Î¡ÈËüÇî¹ñºÝ¿ÆÁ±¡É
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ÈÍ¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢14Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢¸æ½ê¤Î¸¼´Ø¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¹ÄÂÀ»Ò¤ÈÉ×¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë²¦»Ò¤ò½Ð·Þ¤¨¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤ÏÍ¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¿©¸å¤Îº©ÃÌ¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢¤´°ì²È¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢2001Ç¯½é¤á¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¹ÄÂÀ»Ò¤òÅö»þ¤ÎÅìµÜ¸æ½ê¤ÇÃë¿©¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï2010Ç¯¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÅ²¼¤Î¡ÖÂ¨°Ì¤ÎÎé¡×¤Ë¹ÄÂÀ»Ò¤ÈÉã¿Æ¤Î¥°¥¹¥¿¥Õ¹ñ²¦¤¬»²Îó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉ×ºÊ¤È¿¼¤¤¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿³Æ¹ñ¤Î²¦Â²¤ä¸µ¼ó¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤â¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
