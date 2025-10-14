·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤ÎÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¡ÆÀÅÀ¤Ï¸µÁêËÀ¡¦°ËÅì½ãÌé¤È¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤«¤é¡¡Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¡ÖÁêÅö²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡¼2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾¤ò0¡¼2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¸åÈ¾3ÆÀÅÀ¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£²áµî13Àï¾¡Íø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª1¾¡¤òµó¤²¤¿¡£1¡Ý2¤Î¸åÈ¾17Ê¬¤Ë·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê25¡á¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¾¡Íø¡×¤È´¿´î¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾17Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÂ¼¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤º¤Ã¤È¥é¥ó¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤µå¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤È¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿°ËÅì¤È¤Î¹¥Ï¢·¸¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²¦¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ëµó¤²¤¿Îò»ËÅª¾¡Íø¡£¡ÖÁêÅö¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¾¡Íø¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤ò·âÇË¤·¤¿2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤È½Å¤Í¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÇòÀ±¤òÃ¥¤¤¡¢´¿´î¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£