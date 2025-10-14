¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡¢µÄ°÷»öÌ³½ê¤Î¿³ºº¤ËÍî¤Á¤¿¤ÈÊó¹ð¡Ö²ù¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¹¹À¸¤â´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆàÎÉ»ÔµÄ¡¦¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢µÄ°÷»öÌ³½ê¤Î¿³ºº¤ËÍî¤Á¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ø¤º¤Þ»á¤Ï10Æü¤Ë¡Ö¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»öÌ³½ê¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê³§ÍÍ¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¾ì½ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¾¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¤É¤ÎÀ¯¼£²È¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·ÆàÎÉ¤«¤éÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢14Æü¤Ë¤Ï¡Ö²ù¤·¤¹¤®¤ë¡£µÄ°÷»öÌ³½ê¤Î¿³ºº¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÀ¯¼£²È¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ø¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¿³ººÄÌ¤·¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¾å¤Î¿Í¤¬¡ØÀäÂÐ¥À¥á¤Ø¤º¤Þ¤ÏÄÌ¤»¤ó¡Ù¤È·ù¤¬¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¹¹À¸¤â´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤Þ¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒHEZMA¤¸¤ã´ðËÜÃÎ¤ê¹ç¤¤ÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤È²¿¤Î¿³ºº¤âÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£