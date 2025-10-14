¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¸øÌÀ·èÎö¢ª¼«Ì±£µ£°¿ÍÍîÁª´íµ¡¤È¡¡ÅÄºê»ËÏº»á¡¢²ò»¶¤ÏÇËÌÇ¥Ü¥¿¥ó¡ÖµÄÀÊ²óÉü¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¡×¹â»Ô»á¤¬¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¿´ÇÛ¡×¡¡²õÌÇÈï³²Í½ÁÛ¤Î£´ÅÔ¸©
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£±£´Æü¡¢£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«¸øÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÈÀë¹ð¤·¤¿±Æ¶Á¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤·¤¿£Ê£ØÄÌ¿®¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÊÆ½Å¹îÍÎ»á¤¬¡¢ºòÇ¯½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç£±£³£²µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯ÆÀÉ¼¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù±ç¤ò¼º¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ò»î»»¤·¡¢£µ£²Áªµó¶è¤ÇÍîÁª¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¡ÖÁá¤¯²ò»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐµÄÀÊ²óÉü¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÊÆ½Å¤µ¤ó¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê´í¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¼«Ì±ÅÞ¤¬¸º¤é¤¹Áªµó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï£±£³Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¸øÌÀ¤ÎÅÞÀª¤¬¶¯¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¼«Ì±¤¬É¼¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¡ÖÅìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ºë¶Ì¡¢Ê¼¸Ë¡£²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£