¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬ºß¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Âç»È´Û¤òÊÄº¿¤Ø¡Ä¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ø¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼øÍ¿·èÄê¤ËÈ¿È¯¤«
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜ¤Ï£±£³Æü¡¢ºß¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂç»È´Û¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ°÷²ñ¤¬£±£°Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÊÄº¿¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö³°¸òÉôÌç¤ÎºÆÊÔ¤ÎÂè£±ÃÊ³¬¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤ÎÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç»È´Û¤ÎÊÄº¿¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¡¢¥Ö¥ë¥¥Ê¥Õ¥¡¥½¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÂç»È´Û¤Î³«Àß¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²È¼ç¸¢¤ò¼é¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦Ãá½ø¤Î¹½ÃÛ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»Ö¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼³°Ì³¾Ê¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂ¦¤«¤éÂç»È´ÛÊÄº¿¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢ÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈºÛ¿§¤ò¶¯¤á¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈ¿ÊÆº¸ÇÉ¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ÏºòÇ¯£··î¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢Áªµó¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º°ìÊýÅª¤Ë¾¡Íø¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÁªµóÉÔÀµ¤òÁÊ¤¨¤¿¥Á¥ê¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÈÁê¼¡¤®ÃÇ¸ò¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤ÎÊ¿ÏÂ¾Þ·èÄê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ËãÌôÂÐºö¤È¤·¤Æ¥«¥ê¥Ö³¤¤ÇÌ©Í¢Á¥¤ò¹¶·â¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤òÌ±¼ç²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸å¤í½â¤È¤¹¤ë¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ï¼õ¾Þ·èÄê¸å¡¢¼«¤é¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ïº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ËÈ¿È¯¤·¡¢£±£²Æü¤Î±éÀâ¤Ç¡ÖÄë¹ñ¼çµÁ¼Ô¤¿¤Á¤Ï·è¤·¤Æ²æ¡¹¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ì¾»Ø¤·¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤ò¡Ö°Ëâ¤Î¤è¤¦¤ÊËâ½÷¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î£¹£°¡ó¤¬µñÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ï£±£³Æü¡¢ÀøÉúÀè¤«¤é£Á£Æ£ÐÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ÏÊø²õ¤Ø¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥É¥¥¥í¤Ë¤Ïº£¡¢Ê¿ÏÂÅª¤ÊÀ¯¸¢°Ü¹Ô¤Ø¿Ê¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¸¢ÎÏ¤ò°Ü¾ù¤¹¤ì¤Ð¥Þ¥É¥¥¥í»á¤é¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÊÝ¾Ú¤òÍ¿¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ê¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í»Ù¶É¡¡Âç·îÈþ²Â¡Ë