Îò»ËÅªÇÔÀï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾×·â¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Á¡¼¥à¤Ë£²£¶Ç¯´ÖÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿µÏ¿¤âÅÓÀä¤¨¤¿¡×£²¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤À£Ä£Æ¤Ë¤ÏÈãÈ½¤â
¡¡¡Ö¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡×¡Ê£±£´Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£¶°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆ±£±£¹°Ì¤ÎÆüËÜ¤È£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï£±£´ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¹õÀ±¡££µÅÙ¤Î£×ÇÕÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¤¬Îò»ËÅªÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ï¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Ï¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¸ø¼°Àï¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«¤À¤·¤ÇÂ®Êó¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë£²£¶Ç¯´ÖÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿µÏ¿¤âÅÓÀä¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥¢¥¸¥¢¥Á¡¼¥à¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç´Ú¹ñ¤Ë£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¤À¡×¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÇÔËÌ¤òµÏ¿ÌÌ¤«¤éÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥ß¥¹¡¢£²¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤âÍí¤ó¤À£Ä£Æ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ë¹ñÆâ¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡¢Èà¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ì±Êü£Ã£Î£Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂ¦¤Î¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö»Ë¾å½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£