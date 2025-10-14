¡ÚÄ¶ÆüËÜ¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬±ÊÅÄÍµ»Ö¤È½é°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç¶Ã¤±£¤»¤º¡Ö£µ£°Âå¸åÈ¾¤«¡Ä¡£¤¹¤´¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¡×
¡¡Ä¶ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£´Æü¤ÎÅìµþ¡¦¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¡¢à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¤³¤È±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£µ£·¡Ë¤ÈÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï±ÊÅÄ¤ÎÄï¡¦¹îÉ§¤È£²£°£°£¸Ç¯£¶·î¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ä£Ò£Å£Á£Í¡×¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢·»¤ÎÍµ»Ö¤È¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¡¢£²¿Í¤Îµ»½Ñ¤¬¸òºø¤¹¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¡£Àè¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤ÏÀÄÌÚ¤Ç¡¢²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¤ä´ØÀáµ»¤Ç±ÊÅÄ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¾ì³°Àï¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤ÈÅ´Ãì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÏÓ¤ò¤Í¤¸¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢±ÊÅÄ¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç±Ô¤¤½³¤ê¤òÊü¤Ä¤È°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾ì³°¤Ç¤âÃì¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¡¢¥¢¡¼¥à¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÎ¾Íº¾ù¤é¤Ì¹¶ËÉ¤Ç¡¢ÀÄÌÚ¤¬Â£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ä¥°¥é¥ó¥ÉÒÄ¸Ç¤á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢±ÊÅÄ¤Ï´äÀÐÍî¤È¤·¤Ç±þÀï¡£±ÊÅÄ¤Î¡ÖÍè¤¤¡¢¥³¥é¡ª¡×¤ÎÀ¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏÀÄÌÚ¤¬ÙÝÇË¤ê¤ÎÏÓ¸Ç¤á¤ÇÊá³Í¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¤«¤é¥¨¥¤¥ª¥¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¥¸Ç¤á¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤ÆÏÓ¸Ç¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£³£°Ê¬¤Ç¤ÏÂ¤ê¤º»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º£²¿Í¤È¤â¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È»î¹ç¸å¡¢¹âÌÚ»°»ÍÏº¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¼¡²ó£±£²·î£²£¹Æü¤ÎÅìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢°¤Éô»ËÅµÁÈ£Ö£Ó¹âÌÚ»°»ÍÏº¡¢³ëÀ¾½ã¡¢°ìÈÌ¿Í¡¦ß·½¡µª¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÀï¤ò½ª¤¨¤ÆÀÄÌÚ¤Ï¡Ö£³£°Ê¬¡Ä¡££´£²ºÐ¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ï£µ£°Âå¸åÈ¾¤«¡Ä¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤è¡£¤¹¤´¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¡£¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤À¤È£³£°Ê¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë±ÊÅÄ¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Á³Àª¤¤¤âÍî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤âÍî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÀå¤ò¤Þ¤¯¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö²¶¤ÏÀÄ¿¹¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¶¯²½¤Ç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡