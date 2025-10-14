ÆüËÜ¤Ë¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÇÔËÌ¡×¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¾×·âÁö¤ë
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò½é¤á¤ÆÇË¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÇÔËÌ¡×¤ÈÂ®Êó¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÍ¥¾¡5²ó¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÍ×»æ¥Õ¥©¥ê¥ã¡¦¥¸¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬10Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÇÔ°ø¤Î°ì¤Ä¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Ì±ÊüCNN¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂ¦¤Ë¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤Ç¡Ö»Ë¾å½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡×¤ÈÂ®Êó¤·¤¿¡£