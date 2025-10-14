¥×¥ì¡¼½ÏÃÎ¤¹¤ë°ËÅì½ãÌé¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÃÍÀé¶âÆ±ÅÀÃÆ!! ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ö¿®¤¸¤ÆÁö¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½FWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖWÇÕ¤ËÂç¤¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾26Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ0-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¸åÈ¾¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁ°¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤È¡£¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸åÈ¾¤ËÌÔÈ¿·â¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾7Ê¬¤ËFWÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢17Ê¬¤ËÃæÂ¼¤¬Ì¥¤»¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿FW°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ç¤È¤â¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿°ËÅì¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï½ÏÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤¬ÎÉ¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤ÆÁö¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢26Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤éFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢3-2¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é½éÇòÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢WÇÕ¤ËÂç¤¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é11·î¡¢3·î¤È»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤¦¡£
