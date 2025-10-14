ÂçµÕÅ¾¤Ç¡È²¦¹ñ¡É¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÎò»ËÅª½é¾¡Íø!! ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö³§¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö³§¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤µ¤ì¤¿¡£·èÄêµ¡¤³¤½ºî¤é¤»¤º¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢Á°È¾26Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë32Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¼Ô¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤â¤Ã¤È¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¸åÈ¾¤Ë¶Ã°Û¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾7Ê¬¤ËFWÆîÌîÂó¼Â¡¢17Ê¬¤ËFWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢26Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥¨¡¼¥¹FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ3-2¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é²«¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¡¢ÀÄ¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤âÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²áµî¡¢13»î¹ç2Ê¬¤±11ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤Î¡È²¦¹ñ¡ÉÁê¼ê¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿½éÇòÀ±¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢º£¤ÎÎÏ¤ò°ìÊâ°ìÊâ¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¡¢WÇÕÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢º£Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤âËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é°ìÊâ°ìÊâÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
