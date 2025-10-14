Îò»Ë¤òÆ°¤«¤¹µÕÅ¾·à¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡ÉÆîÌî¡Ö¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ø¤ÎÊª¸ì¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¤ÎÈ¿·â¥´¡¼¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ò2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢¸åÈ¾7Ê¬¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥×¥ì¥¹¤«¤éÁê¼êCB¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¤È¡¢²£¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿MFÆîÌîÂó¼Â¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÈ¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¥´¡¼¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¶½Ê³¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆîÌî¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ò0¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óµ¤Ì£¤Ë¤Ï¤á¤Æ¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÆ£¹Ò¤ÎÉÔºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂåÉ½Àï2»î¹ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï1¾¡1Ê¬¡£¤¿¤À·ë²Ì°Ê¾å¤Ë²ÝÂê¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢30ºÐMF¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£3ÅÀ¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Àï¤¤Êý¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼çÆ³¸¢¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
