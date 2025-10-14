ºÊ¤è¤ê¤â°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡©ÃËÀ­¤¬ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÍýÍ³¡×

ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ëÃËÀ­¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À­¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÃËÀ­¤¬ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÍýÍ³¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

ºÊ¤è¤ê¤âÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À­¤¬¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¤é


ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ­¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À­¤È¼«Ê¬¤ÎºÊ¤ò¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£

¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À­¤ÎÊý¤¬ºÊ¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ì¤ÏÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îºø³Ð¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÃËÀ­¤ÎÃÏ°Ì¤Ê¤ê¤ª¶â¤Ê¤ê¡¢²¿¤«¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Ã±¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À­¤¬°ú¤­´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤¿¤·¤«¤Ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ë°¦¾ð¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃËÀ­¤Ï¤½¤ó¤ÊÌÕÌÜ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À­¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é


ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ­¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î½÷À­¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºø³Ð¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£

¤¿¤·¤«¤ËÃË¿´¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À­¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î½÷À­¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ­¤Î¾µÇ§Íßµá¤ò¹ª¤ß¤ËÆÍ¤¤¤Æ¿´¤òÄÏ¤ß¤Ë¤­¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¸«ÊÖ¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÆÃ¤ËºÊ¤«¤é¤¢¤Þ¤êË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢ÉáÃÊ¤«¤éºÊ¤Ë¥Í¥Á¥Í¥Á·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ­¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦½÷À­¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ËºÊ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ­¤Û¤É¡¢ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢É×¤¬ÉÔÎÑ¤ËÁö¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

