ºÊ¤è¤ê¤â°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡©ÃËÀ¤¬ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÍýÍ³¡×
ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÃËÀ¤¬ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÍýÍ³¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤è¤ê¤âÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¤é
ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤È¼«Ê¬¤ÎºÊ¤ò¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤ÎÊý¤¬ºÊ¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ë°¦¾ð¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃËÀ¤Ï¤½¤ó¤ÊÌÕÌÜ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é
ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºø³Ð¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤¿¤·¤«¤ËÃË¿´¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î¾µÇ§Íßµá¤ò¹ª¤ß¤ËÆÍ¤¤¤Æ¿´¤òÄÏ¤ß¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¸«ÊÖ¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤ËºÊ¤«¤é¤¢¤Þ¤êË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢ÉáÃÊ¤«¤éºÊ¤Ë¥Í¥Á¥Í¥Á·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ËºÊ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤Û¤É¡¢ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢É×¤¬ÉÔÎÑ¤ËÁö¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼ÉÔ¹¬¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤¹¡Ä¡£´ûº§ÃËÀ¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡ÖÉÔÎÑ¤Îæ«¡×¤È¤Ï