·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ï¤³¤ì¡£ÃËÀ¤¬¡Ö¸òºÝNG¡×¤È·èÃÇ¤¹¤ëÍýÍ³
ÃËÀ¤ÏÈà½÷Ãµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Õ³°¤È½÷À¤ÎÆâÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢½÷À¤ÈÀÜ¤·¤¿ºÝ¤ËÃËÀ¤¬¡Ö¸òºÝNG¡×¤È·èÃÇ¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤
ÃËÀ¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ï¤Ë¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆâÌÌ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¤ÇÛ¤ê¤Ç¤¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤äÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢ÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤ÈÃËÀ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¤¤
ÃËÀ¤ÏÈà½÷¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¿Í¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¡×¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÆüº¢¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÆ°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Ç¤ÎÉÔËþ¤ä¶òÃÔ¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ÎÈ¯¸À¤¬Â¿¤¤½÷À¤Î¤³¤È¤òÃËÀ¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸«¤ë¤«¤é¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ
¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÀ³Ê¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÉáÃÊ¤Î¸ÀÆ°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¸«¤ë¤«¤é¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÎø°¦ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òºÝ¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Ë¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤È³°¸«¤òËá¤¯¤³¤È¤Ð¤«¤êÃíÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃËÀ¤ÏÆâÌÌ¤âÆ±»þ¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÀÆ°¤äÀ³ÊÌÌ¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼µö¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢µö¤»¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤¬ÌÓ·ù¤¤¤¹¤ë¡Ö½÷À¤Î¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï