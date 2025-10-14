ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¼çÂê²Î¡Ö1991¡×¤¬¥Ç¥¤¥êー¥Á¥ãー¥È27´§¤ò³ÍÆÀ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
10·î13Æü¤ËÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö1991¡×¤¬¡¢³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¸®ÊÂ¤ß1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤¢¤ï¤»¤Æ27´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢£¤È¤â¤Ë1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬¥¿¥Ã¥°
¡Ö1991¡×¤Ï¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£
Æ±ºî¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤ÈÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆÄÅ¤Î¡Ö´¶ÅÅ¡×¡ÖKICK BACK¡×¤ÎMV¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¿Í¤¬¡¢¼çÂê²Î¤È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£
PHOTO BY ±ü»³Í³Ç· ¡¡¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö1991¡×
