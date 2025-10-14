Mrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê
Mrs. GREEN APPLE¤¬10·î16Æü20»þ¤è¤ê¡ÖMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ
2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS¡Ù¤òÈ¯É½¤¹¤ëµ¼ÔÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥»¥¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÏÆæ¤Ê¤Þ¤Þ¡£ÅöÆü¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGOOD DAY¡×
