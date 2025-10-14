Mrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û

Mrs. GREEN APPLE¤¬10·î16Æü20»þ¤è¤ê¡ÖMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¢£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ

2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS¡Ù¤òÈ¯É½¤¹¤ëµ­¼ÔÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥»¥¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÏÆæ¤Ê¤Þ¤Þ¡£ÅöÆü¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£

¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó

2025.09.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGOOD DAY¡×

¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL YouTube

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com