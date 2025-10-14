ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢°¦¸¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡©¡Ö»Å»ö¤Î¤È¤¤ÏÍÂ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¡¦ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢°¦¸¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ú¥Ã¥È»ö¾ð¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÄÃæ¤¬¡ÖÎ¤°Í¼Ó¤Ô¤ç¤ó²È¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤½¤¦¡£À¸¤Êª¤¬¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ãç¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬¡Ö»Å»ö¤Î¤È¤¤ÏÍÂ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢Î¤°Í¼Ó¤Ô¤ç¤ó¤Î²È¤Ï¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢Ãç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¤è!¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£