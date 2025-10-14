ÄÔÈ¯É§»á¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à³°Ìî¼ê¡Ö¶¯¸ª¤¬¶²ÉÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¡Ê66¡Ë¤¬¥Æ¥ì¶Ì¸ø¼°YouTube¡Ö¥Ä¥¸¥Ï¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥àÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¾¡¤Æ¤Ð2¾¡ÌÜ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤¬¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÂè1Àï¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤ÏÁá¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÎÀèÀ©ÅÀ¡£¡ÖËÜÊª¤Î¡×¼ÂÀï¤«¤é»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤ÏËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡Ë2Àï¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤Ë¶¯¤¤¡£Èà¤¬¥é¥¤¥È¤Ë¤¤¤ë¤È¶¯¸ª¤â¶²ÉÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼éÈ÷ÎÏ¤âÃíÌÜÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï3¡½4¤Î6²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÆÜµÜ¤Î±¦Èô¤Ç¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¹ÈÎÓ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢8²ó¤ÎµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÔ»á¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¢¥¦¥È¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¼é¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¹¶¼é¤Ë³èÌö¤¹¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ª¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£