¡¡¸µ£Ô£Â£Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¡Ê£´£²¡Ë¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ëºî¤Ã¤¿°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±¿Æ°²ñ¤ÎÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï£²£°£±£²Ç¯Ëö¤Ë£Ô£Â£Ó¤òÂà¼Ò¡££±£³Ç¯£³·î¤Ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹ÃË¡Ê£±£±¡Ë¡¢¼¡ÃË¡Ê£¹¡Ë¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸ÆüÉÕ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö±¿Æ°²ñ¤Î¤ªÊÛÅö¡£¤ª½Å¤Î±¿Æ°²ñ¤ªÊÛÅö¤âº£Ç¯¤ÇºÇ¸å¤«¤·¤é¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È»°ÃÊ½Å¤ÎÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°ì¤Î½Å¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥à·ë¤Ó¤¬¡£¾å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥º¤È³¤ÂÝ¤Ç¡Ö¥ª¥Ä¥«¥ì¥µ¥Þ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æó¤Î½Å¤Ï¤¹¤À¤Á¤¦¤É¤ó¤È¡¢¤½¤Ü¤í¤´¤Ï¤ó¤¬¡¢¥µ¥¤¥³¥í¤Î¤è¤¦¤Ë¸ò¸ß¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Ü¤í¤Î¾å¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¡£
¡¡»°¤Î½Å¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹Í¤¨¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÂç¹¥¤¤Ê·Ü¤ÈÆÚ¤ÎÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¤Î¤ª¤«¤º¡£»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Þ¥ê¥Í¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¥é¥Ú¡¢¥Á¡¼¥º½Õ´¬¤¡¢ÀÄ³¤ÂÝÍñ¾Æ¤¡¢¥È¥Þ¥È¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥Õ¥ê¥ë¥ì¥¿¥¹¤¬ºÌ¤ê¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÖ¡¦ÀÄ¡¦²«¤ÎºÌ¤ê¤â¹Í¤¨È´¤¤¤¿¤ªÊÛÅö¡£¡Ö±¿Æ°²ñ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£